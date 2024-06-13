قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة موجة الحرارة بدأت اليوم، ومن المتوقع استمرارها حتى يومي الجمعة والسبت.

وأشارت خلال تصريحات لبرنامج «اليوم» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إلى أن غد الجمعة والسبت ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، لتصل العظمى على القاهرة إلى 43 درجة مئوية، فيما ستبلغ على محافظات الصعيد مثل الأقصر وأسوان من 47 إلى 48 درجة مئوية خلال فترة الظهيرة.

ونصحت «غانم» بتجنب أشعة الشمس المباشرة أو ارتداء غطاء للرأس، لا سيما في ظل زيادة نسبة الرطوبة في الجو، والتي تزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة. وأكدت أن يوم الأحد والذي يوافق أول أيام العيد سيشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بمعدل 3 إلى 4 درجات عن الذروة؛ لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى ما بين 38 و39 درجة مئوية، ذاكرة أن الشعور بالطقس خلال فترة النهار سيظل شديد الحرارة في معظم المحافظات.

وأضافت أن درجات الحرارة ستتراوح بين 37 و 38 درجة مئوية يومي الاثنين والثلاثاء، مع انخفاضها على الصعيد لتصل إلى 44 درجة مئوية.