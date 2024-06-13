سلاح الجو الألماني يبدأ عملية تدريبية لنقل طائرات إلى مناطق بعيدة خارج أوروبا

بدأ سلاح الجو الألماني، عملية تدريبية واسعة النطاق تُعرف بـ"باسيفيك سكايز24 - سماوات المحيط الهادئ" لنقل طائرات إلى مناطق بعيدة خارج أوروبا.

وأعلن سلاح الجو الألماني في برلين، اليوم الخميس، أن أكثر من 30 طائرة، بما في ذلك مقاتلات ومروحيات وطائرات نقل وطائرات تزويد بالوقود، ستشارك حتى منتصف أغسطس المقبل في ما مجموعه خمسة تدريبات فردية في ألاسكا (اركيتك ديفندر) وفي اليابان (نيبون سكايز) واستراليا (بيتش بلاك) والهند (تارانج شاكتي 1) وهاواي (ريمباك).

وقال سلاح الجو إنه مع إطلاق أولى طائرات تورنادو النفاثة، بدأت "أكبر وأصعب عملية نقل للقوات الجوية".

وتشارك القوات الجوية الفرنسية والإسبانية أيضًا في سلسلة التدريبات. وستبدأ طائرات تورنادو الألمانية بالتدريب على الطيران على مستوى منخفض في ألاسكا، حيث ستحلق على ارتفاع حوالي 30 مترًا فوق سطح الأرض.

وفي أعقاب ذلك، ستقوم عدة دول بالتدرب على عمليات الحرب الجوية وفقًا لمعايير حلف شمال الأطلسي(الناتو) في تدريب "اركتيك ديفندر" في ألاسكا بالتعاون مع الولايات المتحدة وتحت القيادة الألمانية.

وتشارك البحرية الألمانية أيضًا إلى جانب القوات الجوية في مناورة "ريمباك" في هاواي. وعن تدريب "باسيفيك سكايز"، قال مفتش (رئيس أركان) سلاح الجو الألماني إنجو جيرهارتس إنه " أكثر ما قمنا بتخطيطه وتنفيذه تعقيدًا على الإطلاق".

وأوضح جيرهارتس أنه "مع نقل أكثر من 30 طائرة حول العالم، يظهر سلاح الجو الألماني مرة أخرى جاهزيته العملياتية العالية، ويظهر في نفس الوقت قدرته على تحمل دور القيادة".