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موسكو: محاولات أمريكية خطيرة للغاية لعسكرة آسيا

د ب أ
نشر في: الخميس 13 يونيو 2024 - 4:54 ص | آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2024 - 4:54 ص

حذرت روسيا من خطورة المحاولات الأمريكية لـ"عسكرة" آسيا.

وقال ألكسندر جروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، إن "الاستراتيجية الجيوسياسية الأمريكية في آسيا تؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة".

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "نرى إلى أي مدى ذهبوا (الولايات المتحدة) في سياسة احتواء روسيا، وبالطبع، إذا تحدثنا عن الاتجاهات الأمنية في المنطقة الآسيوية، فإننا نرى أنها تؤدي بوضوح إلى التدهور. الوضع حول تايوان يتصاعد، والمحاولات الخطيرة للغاية لعسكرة المنطقة ملحوظة".

واعتبر جروشكو أن "نشر أنظمة أسلحة جديدة بعيدة المدى هناك يمكن أن يهدد الصين بشكل مباشر"، لافتا إلى أن "التوتر حول كوريا الديمقراطية يتصاعد".

ورأى المسؤول الروسي أن "هذه كلها عناصر من اللعبة الجيوسياسية الخطيرة التي بدأتها الولايات المتحدة".


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