تونس: تمويلات أوروبية بقيمة 270 مليون يورو لدعم المؤسسات المتوسطة والصغرى

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وقعت وزارة التخطيط والاقتصاد في تونس اتفاقيات تمويل بقيمة 270 مليون يورو مع جهات أوروبية مانحة في "منتدى تونس للاستثمار" لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وتهدف الاتفاقيات الموقعة مع البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية، إنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتي تمثل حوالي 90% من المؤسسات الناشطة في تونس وتشغل 60% من اليد العاملة.

وقالت سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية بالوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن قيمة القرض الأول المسند من البنك الأوروبي للاستثمار يقدر بـ170 مليون يورو في حين ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية هبة بقيمة 80 مليون يورو.

وسيمنح بنك التنمية الألماني والمفوضية الأوروبية تمويلا إجماليا بقيمة 21 مليون يورو لتعزيز نفاذ المؤسسات إلى مصادر التمويل ومرافقتها.

وافتتح منتدى تونس الدولي للاستثمار في دورته الـ 21 أعماله أمس الأربعاء وينتهي اليوم الخميس، بضاحية قمرت في العاصمة.