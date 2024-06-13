اليمن: افتتاح طريق رئيسي حيوي إلى مدينة تعز المحاصرة

أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الخميس، افتتاح طريق حيوي رئيسي إلى مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين منذ نحو 10 سنوات.

وقال محور تعز العسكري التابع للحكومة الشرعية، في بيان مقتضب، إنه" تم افتتاح طريق جولة القصر - حوض الأشرف بشكل رسمي، بعد إزالة الحواجز ".

وأضاف أن "المواطنين باتوا ينتقلون من مدينة تعز(تحت سلطة الحكومة) إلى منطقة الحوبان (واقعة تحت سيطرة الحوثيين)".

وأكد سكان محليون ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ، افتتاح الطريق الحيوي، وأن المسافرين بدأوا بالعبور إلى مدينة تعز والخروج منها إلى منطقة الحوبان.

وأعرب السكان عن سعادتهم بفتح هذا الطريق الذي يجعل المواطنين ينتقلون إلى تعز خلال دقائق بدلا من ساعات.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الحوثيين عن مبادرة من قبلهم من أجل إعادة فتح هذا الطريق الذي أغلقوه في عام 2015.

وأغلق الحوثيون معظم منافذ مدينة تعز ما جعلها تعيش حصارا أثر بشكل كبير على السكان الواقع معظمهم تحت خط الفقر.

وعلى الرغم من انعقاد مشاورات متعددة بين الحكومة والحوثيين حول قضية تعز، إلا أن جميعها لم تفلح في فك الحصار عن المحافظة الأكثر سكانا في اليمن.

ويعد حصار تعز من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام، وسط حراك دولي ومحلي خلال السنوات الماضية بهدف إنهاء الحصار المفروض من قبل الحوثيين المتحالفين مع إيران.

ويعاني اليمن حربا مدمرة بين الحكومة ، المعترف بها دوليا ومسلحي جماعة الحوثي ، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.