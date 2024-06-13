الثقافة البصرية والذوق العام في نقاشات قصور الثقافة بمنتدى تنمية الذات

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، تقديم فعاليات المنتدى الثامن لنقل خبرة حملة الماجيستير والدكتوراة بالهيئة، والمنفذ بعنوان "تنمية الذات"‏، بهدف رفع كفاءة ومهارة العاملين بالهيئة والأقاليم والفروع الثقافية التابعة، في سياق خطط وبرامج وزارة الثقافة.

استهلت فعاليات اللقاء الذي قدم أونلاين ضمن أنشطة الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، بحديث أوضح خلاله الفنان د. بدوي مبروك - أخصائي الفنون التشكيلية، قيمة الفن باعتباره لغة تفهمها جميع الشعوب على اختلاف لغاتها المنطوقة.

كما تحدث عن اتجاه بعض علماء النفس للاستفادة من الفنون البصرية، لما لها من تأثير كبير في تحقيق الشعور بالسعادة والرضا والراحة النفسية لدى الإنسان، الأمر الذي يمكّن من مواصلة الأنشطة الحياتية.

وعن دور الفنون والثقافة البصرية في الارتقاء بالذوق العام، أشار "مبروك" إلى أن الفنون بمختلف أنواعها تسهم بشكل كبير في الارتقاء بالذوق وبناء الشخصية والتعبير عن الذات، وبالتالي تصحيح مفاهيم الرؤية لدى المتلقى على اختلاف المستويات الثقافية والاجتماعية، وتعزيز مهاراتي الابتكار والإبداع.

واختتم حديثه بتوضيح دور الفن في إحياء الثقافة البصرية بالمجتمعات الإنسانية، مقدما مشروع الهوية البصرية بأسوان كنموذج، أحدث نقلة جمالية بالمدينة.