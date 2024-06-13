تعليم شمال سيناء تنفذ محاكاة لمراسم الحج

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شارك حمزه رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في فعاليات مبادرة "لبيك اللهم لبيك" وهي محاكاة لمراسم حج بيت الله الحرام.

وقامت إدارة التربية الخاصة، بتنفيذ فعاليات المبادرة بتعريف الطلاب عن الإحرام من حيث المكان وثياب الإحرام للرجل وللأنثى، وقامت المدارس بعمل نمازج مصغرة للكعبة الشريفة، وللصفا والمروة، وحجر سيدنا ابراهيم، ورمي الجمرات بالمزدلفة.

جاء ذلك بحضور المهندسة ليلى مرتجى وكيل الوزارة الأسبق، عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة، ومديري مدارس التربية الخاصة بالمحافظة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لكل من ساهم في إقامة هذه المبادرة والتي من شأنها أن ترسخ ركن من أركان الدين الإسلامي الحنيف وهو حج بيت الله الحرام.