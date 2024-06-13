متظاهرون رافضون للحرب على غزة يعتصمون في جامعة كاليفورنيا

أفادت محطة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية بأن متظاهرين رافضين للحرب على قطاع غزة يعتصمون بمبنى خدمات الطلاب بجامعة ولاية كاليفورنيا.

وكان آلاف الموظفين الأكاديميين بجامعة كاليفورنيا قد استأنفوا أعمالهم يوم الاثنين، بموجب أمر قضائي أنهى إضرابهم احتجاجا على تعامل الإدارة مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، لكن نقابتهم تعهدت بمزيد من الاحتجاجات، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وأضرب عدد من الباحثين الأكاديميين اعتراضا على ممارسات عمل غير عادلة في تعامل الجامعة مع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة.

وفي 30 مايو الماضي، انضم أكثر من 12 ألف عامل في "نظام جامعة كاليفورنيا " الذي اطلقه الأسبوع الماضي ما يقارب ألفي عامل في هذا النظام الذي يضم أكثر من 10 جامعات ومراكز بحثية في ولاية كاليفورنيا، إلى الاحتجاجات على ممارسات إدارة الجامعة مع الطلبة المتظاهرين الرافضين لاستمرار الحرب في غزة، والمطالبة بسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة أو المتواجدة في إسرائيل.

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" آنذاك، فإن العاملين الأكاديميين في جامعة كاليفورنيا، وجامعة كاليفورنيا في ديفيس، انضموا إلى ألفي شخص مضربين بالفعل في جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، كجزء من إضراب تاريخي في الجامعات تضامنا مع فلسطين.

وتعارض نقابة العاملين "UAW Local 4811" التي تضم 48 الف عامل أكاديمي، سياسات "نظام جامعة كاليفورنيا" في التعامل مع الطلبة المحتجين والسماح للشرطة بالاعتداء عليهم واعتقالهم، كما تم اعتقال عدد من العاملين الأكاديميين أثناء محاولاتهم حماية طلابهم من ردود الشرطة العنيفة على المعسكرات، ومنع بعضهم من الوصول إلى مكاتبهم.

ومنذ 17 أبريل الماضي تشهد جامعات الولايات المتحدة مواجهات بين الطلاب وأعضاء هيئات التدريس من جهة، وشرطة مكافحة الشغب التي تخلي معسكرات الطلاب وتعتقل الآلاف كما حدث في جامعات كولومبيا وإيموري ونيويورك وأوستن في تكساس وكلية مدينة نيويورك وكلية إيمرسون وغيرها.



