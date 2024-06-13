الحزب المسيحي الألماني يعلن أن الهجوم السيبراني على شبكته طال بيانات رئيسه

أعلن الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، أن الهجوم السيبراني الخطير الذي وقع على شبكة الحزب طال أيضا بيانات تخص رئيس الحزب فريدريش ميرتس.

يذكر أن الحزب المسيحي الديمقراطي يشكل مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت متحدثة باسم الحزب المسيحي اليوم الخميس إن الحزب تلقى إخطارًا خلال التحقيقات بأنه "تم تسريب بيانات من جدول مواعيد رئيس الحزب". ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى لأن التحقيقات لا تزال جارية.

وأضافت المتحدثة أن مكتب مكافحة الجريمة في ولاية شمال الراين ويستفاليا، بالإضافة إلى مكتب مكافحة جرائم الإنترنت في الولاية، شرعا في إجراء تحقيقات بهذا الشأن. ويعود السبب في ذلك إلى وجود فرع تكنولوجيا المعلومات التابع للحزب الاتحادي في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

يذكر أن الإعلان عن وقوع الهجوم السيبراني على شبكة الحزب تم في أوائل الشهر الجاري؛ وشرع مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) والمكتب الفيدرالي لأمن المعلومات في إجراء التحقيقات بعد ذلك. وكإجراء احترازي، تم فصل جزء من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالحزب وعزلها عن الشبكة. ووفقًا للمعلومات السابقة، تأثرت أيضًا قاعدة بيانات الأعضاء المركزية بهذا الهجوم.

وكان ميرتس قال بعد فترة وجيزة من الإعلان عن الهجوم إنه أعنف هجوم على بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات يتعرض له أي حزب سياسي في ألمانيا على الإطلاق ووصف الهجوم بأنه هجوم ضخم واحترافي للغاية.

وأضاف السياسي المعارض: "علينا أن ندافع عن أنفسنا ضد ذلك بكل ما هو متاح لدينا". ولم يتم تقديم أي معلومات عن مدى الضرر أو عن الجهة المهاجمة نظرًا للتحقيقات الجارية.