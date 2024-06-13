مسؤول بالمركزي الأوروبي يرجح إجراء المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة في منطقة اليورو في 2024

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بوستجان فاسلي، إنه من المرجح أن تشهد منطقة اليورو إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة إذا تحققت توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن المزيد من التباطؤ في معدلات التضخم.

وقال فاسلي، وهو محافظ البنك المركزي السلوفيني، لصحيفة فاينانس، "إذا تحقق السيناريو الأساسي وكانت البيانات مواتية، فمن المرجح أن نتوقع حدوث المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بالفعل خلال العام الجاري، وكذلك في العام المقبل"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف فاسلي "وإلا سيكون من المناسب الانتظار بعض الوقت لإجراء المزيد من الخطوات".

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي.

كما رفع البنك توقعاته لمعدلات التضخم لعامي 2024 و2025، وهو القرار الذي ترك المستثمرين في حالة من عدم اليقين بشأن ما سيحدث بعد ذلك.

وقال فاسل "لا تزال هناك مخاطر كثيرة من احتمال تباطؤ عملية خفض التضخم"، مشيرا إلى الزخم "القوي نسبيا" في الأجور والنمو الاقتصادي والجغرافيا السياسية.