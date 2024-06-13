ضبط طن ونصف دقيق مدعم و110 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك في حملة تموينية بالإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، حملة تموينية لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع، للتأكد من جودة السلع وتقديم منتج آمن للمستهلك والذبح داخل المجازر الحكومية المصرح بها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وضمن الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

في مركزى فايد و الإسماعيلية أسفرت الحملة عن ضبط ٣ مخابز لتصرفهم في كمية تقدر بنحو طن ونصف دقيق بلدى مدعم بهدف التربح وتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط ١١٠ كيلو دواجن غير مطابقة للمواصفات واشتراطات النقل والتداول وضبط ١٥٠ عبوة من الدقيق والماسكات المنتهية الصلاحية بحي ثان مدينة الإسماعيلية.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية أسفرت الحملات عن تحرير ٥٧ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، ٣ محاضر ذبح خارج السلخانة، ٤٥ محضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر لعدم الإعلان عن المخازن.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملة عن تحرير ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٨ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر توقف عن الإنتاج، محضرين عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٣ محاضر تصرف وتجميع، ١٩ محضر لعدم نظافة أدوات العجن ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، مسئولى مديرية التموين بالمحافظة والإدارات التموينية بضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.



