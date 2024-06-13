 13 يونيو 2024.. تراجع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو اليوم - بوابة الشروق
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13 يونيو 2024.. تراجع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو اليوم

موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 13 يونيو 2024 - 12:53 م | آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2024 - 12:53 م

تراجعت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.

وتراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 82ر3 % ليصل إلى 03ر3050 نقطة، عند افتتاح جلسة التداول في الساعة 1000 صباحا بتوقيت موسكو، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 59ر3 % ليصل إلى 32ر1079 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:05 صباحا بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 21ر2% ليصل إلى 94ر3100 نقطة، في حين تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 98ر1% ليصل إلى 34ر1097 نقطة.

وبحلول الساعة 10:36 صباحا بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 3ر1 % ليصل إلى 95ر3129 نقطة، في حين تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 06ر1% ليصل إلى 6ر1107 نقطة.

ومن ناحية أخرى، تراجع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بنسبة 63ر0 % ليصل إلى 15ر12 روبل في بورصة موسكو.


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