 تركيا توقع عقدا مع أمريكا لتوريد مقاتلات إف-16 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا توقع عقدا مع أمريكا لتوريد مقاتلات إف-16

وكالات
نشر في: الخميس 13 يونيو 2024 - 1:20 م | آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2024 - 1:20 م

وقعت تركيا مع الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقدا لتوريد مقاتلات «إف-16»، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان بشأن شراء مقاتلات «إف-16» من الولايات المتحدة: «تم توقيع الاتفاقيات والدراسات حول التفاصيل مستمرة بين الهيئات»، بحسب الوكالة.

يذكر أن إدارة بايدن وافقت في يناير على بيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا بمبلغ 23 مليار دولار، عقب مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وتضمنت الصفقة 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز «إف-16 بلوك 70»، ومعدات تحديث 79 مقاتلة في أسطول الجيش التركي.

ونفت الرئاسة التركية التقارير المتداولة حول فرض واشنطن حزمة شروط على أنقرة لبيعها طائرات «إف-16».


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