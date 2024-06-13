وفاة موظف بالمنيا حزنا على وفاة ابن شقيقته

توفي موظف في المنيا داخل مستشفى المنيا العام، حزناً على وفاة ابن شقيقته، طالب التمريض الذي صدمه قطار أمس عند مزلقان كوبري كفر المنصورة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا من نقطة شرطة مستشفى المنيا العام بوفاة وليد محمد محرم من شدة الحزن، وكان في انتظار التصريح بدفن ابن شقيقته عبد الله ناصر فتحي عبد الغني، طالب بالصف الثاني الثانوي تمريض في مدرسة المنيا بنين، والذي توفي نتيجة حادث قطار أثناء عودته من التدريب العملي عند مزلقان كوبري كفر المنصورة القديم.

كما أصيب في ذات الحادث الطالب محمود إبراهيم محروس، الذي حاول إنقاذ زميله من صدمة القطار، وتم تركيب سلك واير وجبائر له بمستشفى المنيا الجامعي.