نشرت محافظة الجيزة، صورا ترصد المسطحات الخضراء التي تزين وتكسو شوارع وميادين المحافظ.

ويأتي ذلك في سياق اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين بقضية إزالة الأشجار، وتأثير ذلك على ارتفاع حرارة الطقس.

واستعرضت محافظة الجيزة، الأشجار والمسطحات الخضراء تزين شارع جزيرة العرب بالعجوزة، بجانب عدد من ميادين المحافظة مثل: ميدان الثورة، ميدان لبنان، ميدان هيئة التدريس".

يذكر أن الدولة المصرية، أطلقت مبادرة 100 مليون شجرة، والتي تحظى باهتمام رئاسي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ.

تستهدف المبادرة تحديد 9900 موقع في أنحاء المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان على مستوى الجمهورية تصلح لتكون غابات شجرية، أو حدائق، وتوفير الشتلات الزراعية بشبكات الري، ترتكز المبادرة على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.