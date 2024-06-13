كانتاس أيروايز تعتزم استكمال الاستحواذ على شركة تريب أيه ديل لخدمات السفر عبر الإنترنت

أعلنت شركة الطيران الأسترالية كانتاس أيروايز اعتزامها شراء باقي أسهم شركة خدمات السياحة والسفر عبر الإنترنت تريب أيه ديل مقابل 211 مليون دولار استرالي.

ومن المتوقع اتمام الصفقة التي تشمل 49% من أسهم شركة السياحة والسفر بنهاية الشهر الحالي. وتتوقع كانتاس ان تؤدي الصفقة إلى تحقيق خفض في إجمالي نفقات مجموعة كانتاس جروب بنحو 50 مليون دولار أسترالي سنويا.

يذكر أن كانتاس كانت قد استحوذت على 51% من اسهم تريب ايه ديل عام 2022.

وأشارت كانتاس إلى استمرار عمل تريب أيه ديل كشركة مستقلة، تعمل مع مجموعة كبيرة من الشركاء وشركات الطيران بما في ذلك كانتاس وإيزي جيت، لتقديم باقات سفر جاهزة ومتكاملة للعملاء. وأضافت شركة تريب أيه ديل مؤخرا رحلات السفن السياحية إلى منصتها.

في الوقت نفسه سيغادر نورم بلاك وريتشارد جونستون مؤسسا تريب أيه ديل الشركة بعد اتمام الصفقة على أن يتولى مات وولفندين الذي يعمل فيها منذ 7 سنوات منصب الرئيس التنفيذي للشركة التي تضم 150 موظفا وتقدم خدماتها السياحية في 30 دولة.