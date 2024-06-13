حزب الله: نفذنا هجوما جويا ‏بسرب من المسيّرات الانقضاضية على ثكنة حبوشيت العسكرية الإسرائيلية

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، أنه شن هجوما جويا ‏بسرب من المسيّرات الانقضاضية على ثكنة حبوشيت العسكرية الإسرائيلية، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.



وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاعتداء ‌‏والاغتيال ‌‌‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، شنت المقاومة الإسلامية هجوما جويا ‌‏بسرب من المسيّرات الانقضاضية على ثكنة حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810)، استهدفت أماكن ‌‏تموضع واستقرار ضباط الثكنة وجنودها وأصابت أهدافها بدقة". ‏

كما أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم، تنفيذ عدد كبير من العمليات النوعية ضد إسرائيل، عقب اغتيالها لـ4 مقاتلين في صفوفه، بينهم القيادي طالب عبد الله "الحاج أبو طالب".

هذا وتوعد رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين بتصعيد العمليات ضد إسرائيل، ردا على اغتيال القيادي العسكري البارز.