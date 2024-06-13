المنظمة الدولية للهجرة: 5 آلاف مهاجر من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقوا حتفهم أو فقدوا خلال عام 2023

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الخميس، أن نحو 5 آلاف مهاجر من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقوا حتفهم أو فقدوا خلال العام الماضي.

وقالت المنظمة الأممية، في أحدث تقرير لها، "ارتفع عدد المهاجرين الذين فقدوا حياتهم أو أصبحوا في عداد المفقودين في رحلات الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو منها في عام 2023 إلى 4984، مقابل 3820 في عام 2022".

وأضافت أن هذا العدد يمثل أكثر من نصف حالات الوفاة والاختفاء بين المهاجرين، البالغ عددها 8600 حالة عالميا في عام 2023.

وأوضحت المنظمة أن النتائج الرئيسية لتقريرها تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت منطقة عبور "محورية" للمهاجرين، ففي عام 2023، وصل أكثر من 215508 مهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وذكرت المنظمة أن أكثر من 3155 مهاجرا لقوا حتفهم أثناء محاولات الهجرة ، مشيرة إلى أن 1878 لقوا مصرعهم قبالة سواحل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023.

ولفتت إلى أن هذه الأرقام لا تعكس على الأرجح "الحجم الحقيقي للأزمة، حيث إن العديد من حالات الوفاة والاختفاء لا يتم الإبلاغ عنها أو تقع دون أن يلاحظها أحد".

وفيما يتعلق بوفيات المهاجرين عبر مسارات الهجرة البرية، قالت المنظمة الأممية إن 399 مهاجرا توفوا أو فقدوا عبر هذه المسارات العام الماضي، موضحة أن العدد الحقيقي للوفيات من المرجح أن يكون أعلى بكثير مما تشير إليه الأرقام المسجلة.