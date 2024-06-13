رئيس جامعة القاهرة يؤكد جهود الجامعة في بناء حرم جامعي مستدام لتطوير البحث العلمي

تلقى الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريراً من الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول إنجازات الجامعة في مجال الاستدامة خلال عام 2023.

وأكد الدكتور الخشت على الجهود الحثيثة التي بذلتها الجامعة لإنشاء حرم جامعي مستدام يسهم في تطوير مهمتها البحثية والتعليمية، مع التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى أن الجامعة نجحت في دمج الاستدامة في مناهجها وبرامجها البحثية، واتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز دورها الإيجابي في دعم الاقتصاد وخدمة المجتمع والحفاظ على البيئة.

من جهتها، أوضحت الدكتورة سهير رمضان، المنسق العام لمكتب الاستدامة، أن الجامعة تقدم جهوداً متميزة في دعم الاستدامة على مختلف الأصعدة، مع التطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الجهود لتحقيق التأثير المرجو على مستوى مصر والعالم.

وأكد الدكتور محمد نجيب، المدير التنفيذي لمكتب الاستدامة، على خطط الجامعة لتعزيز الاستدامة من خلال إنشاء مكاتب خضراء في الكليات والمعاهد، ودعم الشراكات الدولية لتعزيز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

ويُظهر التقرير أن الاستدامة في جامعة القاهرة تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية: الاقتصاد والبيئة والمجتمع، بهدف تحقيق عالم أكثر استدامة وإنصافاً.