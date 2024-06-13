أمير الكويت يأمر بتعويض أسر ضحايا حريق المنقف

أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح، الخميس، أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أمر بصرف مبالغ لأسر المتوفين في حادث حريق عمارة المنقف.

وبحسب فضائية «سكاي نيوز عربية»، أشار اليوسف الصباح، إلى أن أمير الكويت قد أمر بتجهيز طائرات عسكرية لنقل الجثامين لبلدانه.

وصرح الوزير الداخلية، الذي كان يقود حملة تفتيشية على العقارات المخالفة بصحبة عدد من مسئولي أجهزة حكومية مختلفة، بأن وزيرة الأشغال الكويتية قد وعدت بإنجاز تشريع جديد يجيز للأجهزة الحكومية إزالة المخالفات فورا دون إنذار.

وأمس الأربعاء، شهدت الكويت حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة 49 شخصا جرّاء اندلاع حريق هائل في إحدى عمارات السكن الاستثماري بمنطقة «المنقف» التابعة لمحافظة الأحمدي جنوب البلاد، وتستأجرها إحدى الشركات لإيواء عمالها.

وأدى اشتعال النار في مطبخ بالطابق الأرضي من العمارة -المكونة من 6 طوابق- إلى امتداد الدخان والنيران إلى الطوابق العليا، ومحاصرة السكان فيها رغم محاولات الهروب إلى السطح لكن دون فائدة لأن بابه كان مقفلا.

ووجّه أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، المسئولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع هذا الحريق ومحاسبة المسئولين عن حدوثه، «حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلا».