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خوسيلو يعدد مزايا انضمام مبابي إلى ريال مدريد

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 13 يونيو 2024 - 9:51 م | آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2024 - 9:51 م

يرى خوسيلو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، أن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، له العديد من الإيجابيات مع الفريق الملكي.

ريال مدريد أعلن التعاقد مع كيليان مبابي لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال خوسيلو تصريحات لإذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية: «إنه لاعب ذو موهبة هائلة، يمكنه أن يصبح لاعبا أيقونيا للنادي، سيكون لدى ريال مدريد المزيد من الحلول الهجومية بقدومه».

وأضاف: «كلما كان لديك عدد أكبر من اللاعبين، كلما كان ذلك أفضل، سيكون هناك الكثير من المباريات والمنافسات والإصابات، لأنك لا تعرف أبدا ما سيحدث».

وأتم: «يريد ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي تغطية ذلك بمنح أنفسهم لاعبين أكثر».

وخاض خوسيلو 34 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الماضي، سجل خلالهم 10 أهداف، ويلعب معارًا من فريق إسبانيول.


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