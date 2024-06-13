تشغيل 5 خطوط مواصلات جديدة بين شمال سيناء والمحافظات الأخرى

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أعلن اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، عن تشغيل 4 خطوط جديدة للمواصلات بين المحافظة والمحافظات الأخرى، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد "الغندور"، خلال اجتماع مجلس إدارة المواقف بالمحافظة والذي عقد برئاسته وبحضور أعضاء اللجنة، أن الخطوط الجديدة هي "العريش-المنصورة"، "العريش-الطور "،"العريش-بورسعيد"، "نخل- السويس".

وأشار إلى مخاطبة محافظة القاهرة لإدخال عدد 39 سيارة ضمن خط سير "رفح- القاهرة" بعد اتخاذ الإجراءات المعنية، بجانب استبدال 34 سيارة لخطوط سير بالبدل، وعودة السيارات المستثناة بقرار من المحافظ وعددها 9 سيارات لخط السير الأصلي "رفح- العريش" على أن يتم تشغيلهم على خط "العريش- الشيخ زويد" لحين تشغيل مدينة رفح.

ولفت إلى طرح موقفي السيارات بالعريش، ونخل للإيجار بنظام حق الانتفاع لتعظيم إيرادات المحافظة، بجانب موافقة مجلس إدارة المواقف على 5 خطوط جديدة للسرفيس داخل مدينة نخل.

ووجه سكرتير عام محافظة شمال سيناء، بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات البيضاء الملاكي، والتي تعمل أجرة مخالفة للقانون، بجانب متابعة السيارات على خط سير البحر المساعيد.

حضر الاجتماع، العميد محمود الدهشان مدير الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومدير الشئون المالية بالمحافظة، ومدير الشئون القانونية بالمحافظة، ومدير إدارة مواقف العريش.