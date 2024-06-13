ماكرون: لجنة ثلاثية لخفض التوتر بين حزب الله وإسرائيل

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا لبحث خطة لخفض التوتر بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مسئول أمريكي بارز – لم تسمه – قوله إنهم أجروا مباحثات مع إسرائيل ولبنان على مدى الأشهر الماضي بشأن سبل تفادي اتساع دائرة التصعيد في المنطقة.

وقال المسئول: "نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد على الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين".

من جهته، حمل المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لبنان وحزب الله المسئولية عن الوضع على الحدود، قائلاً: "لبنان وحزب الله يتحملان المسئولية الكاملة عن تدهور الوضع الأمني على الحدود".

وأضاف: "سنعيد الأمن على حدودنا الشمالية سواء عبر الجهود الدبلوماسية أو بغيرها".

بدورها، نقلت القناة 12 الإسرائيلي عن مصدر إسرائيلي، تعليقا على الهجمات من جنوب لبنان، قوله إن حزب الله يتحمل مسئولية تدهور الوضع في الشمال، في أعقاب شن الجماعة هجمات عدة ردا على اغتيال القائد العسكري بالحزب طالب عبد الله.