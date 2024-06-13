تراجع ثقة المستهلكين في تايلاند إلى أقل مستوياتها منذ 7 شهور

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تراجعت ثقة المستهلكين في تايلاند إلى أقل مستوياتها منذ أكتوبر 2023 بسبب تزايد عدم الاستقرار السياسي مع نظر القضاء دعوى تطالب بإقالة رئيسة الوزراء سريتا تافيسين بدعوى ارتكاب مخالفات أخلاقية.

وبحسب جامعة الغرفة التجارية في تايلاند تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الماضي إلى 5ر60 نقطة مقابل 1ر62 نقطة خلال الشهر السابق ليستمر التراجع للشهر الثالث على التوالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع المؤشر الفرعي للثقة الاقتصادية لدى المستهلكين من 56 نقطة إلى 3ر54 نقطة.

وقال ثانافاته بونفيشاي رئيس جامعة غرفة التجارة التايلندية إنه إلى جانب المخاطر السياسية يزيد التباطؤ الاقتصادي القلق بين المستهلكين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بصفة خاصة.

وسجل اقتصاد تايلاند نموا أفضل من التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي، بفضل قوة أداء قطاع السياحة والإنفاق الاستهلاكي الخاص، وهو ما يخفف حدة الحاجة إلى تدخل البنك المركزي لدعم الاقتصاد بخفض أسعار الفائدة، استجابة لدعوات الحكومة المتكررة.

وأعلن المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية نمو إجمالي الناتج المحلي لتايلاند خلال الربع الأول بنسبة 5ر1% سنويا، مقابل 7ر1% خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون نموا خلال الربع الأول بمعدل 8ر0% فقط.

في الوقت نفسه سجل الاقتصاد نموا ربع سنوي خلال الربع الأول بمعدل 1ر1% في حين كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 6ر0%، بعد انكماشه بمعدل 4ر0% خلال الربع الأخير.