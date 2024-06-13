 منطقة سوهاج الأزهرية: فتح باب الطعون على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية - بوابة الشروق
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منطقة سوهاج الأزهرية: فتح باب الطعون على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية

محمد عبد المجيد
نشر في: الخميس 13 يونيو 2024 - 8:21 م | آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2024 - 8:21 م

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة الدكتور أحمد حمادي، عن فتح باب التظلمات من نتائج الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بدء من اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/١٣ ولمدة خمسة عشر يوماً دون احتساب العطلة الرسمية.

وذلك بمقر كنترول الشهادة الابتدائية بمعهد العارف الابتدائي بميدان الملك سيتى الأول، وكنترول الشهادة الإعدادية بمعهد الإمام علي بن أبى طالب النموذجي الإعدادي الثانوي بنين بمدينة ناصر بجوار بنك أبوظبي الوطني، بعد استيفاء طلب مراجعة الأوراق وتسديد الرسوم المقررة بديوان المنطقة الجديدة بطريق سوهاج أسيوط.

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