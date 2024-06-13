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تعهدت كل من نيوزيلندا والصين بتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، حتى مع اعترافهما بوجود خلافات، وذلك في اليوم الأول لزيارة رئيس الوزراء الصيني لي تشانج لنيوزيلندا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون القول للصحفيين اليوم الخميس في ولينجتون إن الدولتين وقعتا عددا من الاتفاقيات التي ستدعم التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والبيئة.

وكان رئيس الوزراء الصيني قد وصل نيوزيلندا في وقت سابق من اليوم، في بداية جولة تستمر ستة أيام تشمل نيوزيلندا وأستراليا في ظل مخاوف بشأن طموحات الصين في المحيط الهاديء.

وقال لوكسون إنه ناقش مع نظيره الصيني قضايا ذات أهمية للمصالح القومية لنيوزيلندا، مثل التدخل الأجنبي بالإضافة إلى قضايا تتعلق ببحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان.

وأضاف "كما تاوقعون، هذا يتضمن قضايا تختلف فيها وجهات نظرنا".

وتابع رئيس الوزراء الصيني إن الصين سوف تستمر في التعامل مع العلاقات الثنائية مع نيوزيلندا من وجهة نظر استراتيجية وطويلة المدى.

وأضاف أن الصين ملتزمة بالعمل مع حكومة نيوزيلندا لتجديد الصداقة طويلة المدى وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم الاتفاق عليها عام 2014.