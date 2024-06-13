رئيس القابضة لمياه أسيوط والوادي الجديد يوجه بسرعة تنفيذ محطة معالجة عرب المدابغ

عقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعًا اليوم الخميس، لمتابعة المشروعات الاستثمارية الكبرى بمحافظة أسيوط، بجانب مناقشة الموقف التنفيذي والمالي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بعرب المدابغ، ودفع التنفيذ بالموقع، وتعظيم الاستفادة من المشروع.

وأجرى "الشرقاوي"، بعد الاجتماع الذي حضره كل من المهندس ناصر طه رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة، والمهندس أحمد ورد استشاري الشركة القابضة، زيارة ميدانية لمحطة معالجة الصرف الصحي بعرب المدابغ؛ لمتابعة تطور التشغيل التجريبي للمحطة؛ بهدف تحقيق أعلى كفاءة للتشغيل امتثالا باهتمام الدولة بالتوسع في المشروعات التنموية والخدمية.

وتم خلال الزيارة، المرور على مجمع محطات معالجة عرب المدابغ، ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع عرب المدابغ 1، والذي يتضمن إضافة طاقة تصميمية بواقع 35 ألف متر مكعب يوم؛ ليكون إجمالي المستهدف معالجته 105 آلاف متر مكعب يوم.

كما زار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بأسيوط والوادي الجديد، موقع محطة عرب المدابغ 2، والتي من المقرر رفع طاقتها التصميمية إلى 60 ألف متر مكعب يوم، وبدء إجراءات التعاقد، وذلك في إطار خطة الحفاظ على البيئة، ومعالجة مياه الصرف الصحي لمدينة أسيوط والقري المحيطة.

ووجه رئيس الشركة، في نهاية الجولة، بإزالة أي معوقات للتنفيذ للوصول إلى أعلى كفاءة للتشغيل.

ويأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة بالتوسع في المشروعات التنموية والخدمية، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.