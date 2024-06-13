البيت الأبيض: بايدن يغيب عن مأدبة عشاء قمة مجموعة السبع بإيطاليا

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قال البيت الأبيض مسبقا إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يحضر مأدبة عشاء مشتركة مع قادة الديمقراطيات الصناعية السبع المتقدمة المشاركين في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، المنعقدة جنوبي إيطاليا مساء اليوم الخميس.

ولم يتطرق البيت الأبيض لسبب غياب بايدن عن المأدبة، ولكن من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء للتوقيع على اتفاق أمني، ثم عقد مؤتمر صحفي مشترك.

ودعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا المشاركين في القمة إلى مأدبة العشاء في قلعة بمدينة برينديزي الساحلية.

ومن المقرر أن يغادر بايدن القمة قبل اختتامها رسميا مساء غد الجمعة لحضور حفل جمع تبرعات لحملته الانتخابية.