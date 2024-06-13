الخارجية الأمريكية: نعمل مع مصر وقطر لسد الفجوة بين إسرائيل وحماس

أعلنت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، إليزابيث ستيكني، الخميس، أن واشنطن تعمل مع مصر وقطر على سد الفجوات بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، مؤكدة أن هدف الولايات المتحدة هو إتمام عملية التفاوض.

وقالت ستيكني، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي تعليقاً على طلب حركة "حماس" من وزارة الخارجية الأمريكية الضغط على إسرائيل: "(حماس) اقترحت إدخال تغييرات على الاتفاق، على الرغم من أنه حظي بدعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية والعالم أجمع تقريباً".

وكانت حركة "حماس" طالبت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتوجيه الضغط إلى إسرائيل، مع تعثر محاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار يضع حداً للحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 250 يوماً.

وذكرت حماس في ساعة متأخرة أمس الأربعاء أنها تعاملت بإيجابية ومسئولية مع مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، واتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد الوقوف ضد وقف الحرب.