أمين عام الناتو يقترح دعما سنويا لا يقل عن 40 مليار يورو لأوكرانيا

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، الخميس، إنه اقترح التزاما ماليا على الدول الحليفة بتقديم دعم عسكري سنوي لا يقل عن 40 مليار يورو لأوكرانيا طالما كانت هناك حاجة إليه.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، في ختام جلسات اليوم الأول لاجتماع وزراء دفاع الناتو المنعقد في بروكسل.

وأشار ستولتنبرج إلى أن جدول الأعمال الرئيسي خلال الاجتماع يتمثل في دعم أوكرانيا.

وأضاف: "أتوقع أن يتوصل الوزراء إلى اتفاق بشأن الخطة التدريبية والمساعدة الأمنية لحلف الناتو لأوكرانيا غدا (الجمعة)"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

ولفت إلى أن كل الدعم العسكري لأوكرانيا تقريبًا يقدمه حلفاء الناتو، وأن الخطة الجديدة ستضع هذا الدعم على أساس متين وستوفر القدرة على التنبؤ.

وذكر ستولتنبرج، أن الدعم العسكري السنوي للحلفاء لأوكرانيا يبلغ نحو 40 مليار يورو.

وأشار إلى أنه اقترح تحديد هذا المبلغ كمعيار أدنى وتوفيره طالما احتاجت أوكرانيا إليه.

كما لفت ستولتنبرج، إلى الموافقة على برنامج التعاون الابتكاري بين الناتو وأوكرانيا خلال اجتماع الخميس.

وأوضح أن الحلفاء يستعدون لإنشاء مركز التحليل والتدريب والتعليم المشترك بين الناتو وأوكرانيا في بولندا.