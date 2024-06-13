عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل على رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور مدحت الشرمة مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية المعنية، ومسئولى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.

واستعرض "غطاس"، خلال الاجتماع، توصيات الاجتماع السابق، وكذلك بيان الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة بشأن الطلبات الواردة من المساحة العسكرية بالموافقة، والتي سددت مقدم التعاقد لها وبيان التعاقدات.

وأكد السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كل العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح في شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين، والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.

ووجه رؤساء إدارات الأملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء كل حالات التعاقدات بالوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد مع حصر وإزالة جميع حالات التعدي على ولاية الري، وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

كما راجع موقف التقنين وإنهاء كل الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع استكمال التحصيل، واتخاذ إجراءات الحجز الإداري، والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.

وشدد على ضرورة موافاة الإدارة العامة لحماية الأملاك بأرقام المحاضر القضائية، والعقود المميكنة المحررة للمواطنين والحالات التي تم رفضها موضح بها الإحداثيات لكل قطعة.

وشدد السكرتير المساعد، على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.