تراجع غير متوقع لمؤشر أسعار الجملة في أمريكا

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أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة على خلاف التوقعات خلال الشهر الماضي.

وقالت الوزارة، إن مؤشر أسعار الجملة للطلب النهائي تراجع خلال مايو بنسبة 2ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 5ر0% خلال أبريل.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي.

وأضافت الوزارة، أن المؤشر سجل خلال الشهر الماضي ارتفاعا سنويا بنسبة 2ر2% مقابل ارتفاعه بنسبة 3ر2% خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بمعدل 5ر2% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 2ر2% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وقال كوينسي كروسبي مدير التخطيط العالمي في شركة إل.بي.آي فاينانشال، إن التراجع غير المتوقع لأسعار الجملة ساعد في دعم التوقعات بأن تراجع التضخم أصبح أكثر استدامة".

جاء التراجع الشهري غير المتوقع لمؤشر أسعار الجملة ليعكس بدرجة كبيرة التراجع الحاد في أسعار الطاقة التي انخفضت بنسبة 8ر4% خلال مايو الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 2% خلال أبريل الماضي.