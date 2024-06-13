سرايا القدس تعلن قصف بلدات إسرائيلية محاذية لغزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الخميس، قصف مدن ومستوطنات محاذية لقطاع غزة برشقات صاروخية "ردا على جرائم إسرائيل بحق المدنيين".

وقالت سرايا القدس، في بيان عبر منصة "تليجرام": "قصفنا مدينتي أسدود وعسقلان ومستوطنات مفلسيم ونيرعام وسديروت .. برشقات صاروخية مركزة"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضحت أن "القصف جاء ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وفيما لم تعلق تل أبيب رسميا على هذا القصف بعد، تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في نبأ عاجل، عن قصف صاروخي من غزة استهدف مناطق في جنوبي إسرائيل بينها عسقلان.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.