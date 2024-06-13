رئيس الإمارات يفرج عن 1138 نزيلاً بالمنشآت العقابية ويتكفل بسداد غراماتهم

أعلنت الإمارات ، اليوم الخميس، الإفراج عن 1138 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات أصدر قرارا بالإفراج عن النزلاء وتكفل بتسديد الغرامات المستحقة عليهم.

وأضافت أن رئيس الإمارات يحرص سنوياً على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الأضحى وغيره من المناسبات المباركة تعزيزاً للروابط الأسرية و لإدخال السرور إلى قلوب أبنائهم وأسرهم ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة لبدء حياة جديدة بما ينعكس إيجاباً على أسرهم ومجتمعهم.