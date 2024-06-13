ميقاتي: تهديدات الأمن السيبراني تشكل أحد أبرز التحديات في لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن مواجهة تهديدات الأمن السيبراني يشكل أحد أبرز الاولويات والتحديات التي تواجه لبنان ودول العالم بأسره.

وقال ميقاتي ، في كلمة بمؤتمر "الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات" الذي انعقد في السرايا الحكومي في بيروت اليوم ، إن :"لا خيار أمامنا لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني سوى بناء جسور من التعاون بين الجهات الفاعلة الحاسمة في القطاعين العام والخاص بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين".

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للأمن السيبراني التي تضم مختلف الوزارات والإدارات المعنية تقوم بجهد كبير في هذا الإطار ، مجددا التزام بلاده بتأمين الفضاء السيبراني ضد الهجمات الأمنية السيبرانية الخبيثة بالتنسيق الوثيق مع كل الوزارات والأجهزة المعنية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وسائر الشركاء الدوليين.

وأعرب عن سروره أن يعقد الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات مؤتمره الرابع بشأن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي في بيروت "لأسباب عدة أبرزها وأهمها الثقة المستمرة بلبنان رغم كل الظروف المحيطة بنا وعلى حدودنا".