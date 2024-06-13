نيبينزيا: واشنطن تستعرض قدراتها النووية بشكل متزايد بالقرب من حدود كوريا الشمالية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة تستعرض بشكل متزايد قدراتها النووية بشكل قريب وخطير من حدود كوريا الشمالية ما يهدد بالدفع لصراع مفتوح.

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن الولايات المتحدة تُظهر بشكل متزايد قدراتها النووية "قريباً بشكل خطير" من حدودها، مما يرفع الوضع إلى "نقطة خطيرة" من الصراع المفتوح.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن "القدرات النووية لواشنطن تظهر بشكل متزايد في مناطق قريبة خطيرة من حدود كوريا الشمالية. وقد لوحظ مرارا أن هذا يقود الوضع إلى نقطة خطيرة من صراع مسلح مفتوح مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

كما أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن نظام العقوبات غير المحددة التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الديمقراطية يحتاج إلى مراجعة.

وقال نيبينزيا: "نؤكد من جديد موقفنا المتمثل بضرورة إعادة النظر في نظام العقوبات غير المحددة التي فرضها مجلس الأمن ضد جمهورية كوريا الديمقراطية".

وفي وقت سابق، أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لمنع انتشار الأسلحة النووية براناي فادي أن الولايات المتحدة لا تستبعد أن تقرر في المستقبل زيادة ترسانتها النووية إذا لزم الأمر.