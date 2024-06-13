طيران الإمارات تبدأ استخدام الوقود المستدام لرحلاتها من سنغافورة

بدأت شركة طيران الإمارات تفعيل اتفاقيتها مع شركة "نيستي" لتزويد رحلاتها المغادرة من مطار شانغي في سنغافورة بوقود الطيران المستدام (ساف)، والذي يعد استثمارها الأول في وقود الطيران المستدام في آسيا.

وقالت الشركة، التي تتخذ من مطار دبي مقرا لها، إنها سوف ترصد عمليات التزود بالوقود والفوائد البيئية عبر منهجيات الصناعة المستخدمة والمقبولة على نطاق واسع.

وفي وقت سابق من هذا العام، تعاونت الناقلة الإماراتية مع "نيستي"، لتزويد رحلاتها المغادرة من مطار أمستردام شيفول، بنحو 6ر2 مليون جالون من وقود الطيران المستدام.

ويتم إنتاج وقود الطيران المستدام الذي توفره شركة "نيستي" من نفايات مستدامة ومتجددة بنسبة 100% بالإضافة إلى بقايا المواد الخام، بما في ذلك زيت الطهي المستخدم ونفايات الدهون الحيوانية.

ويمكن دمج وقود الطيران المستدام المستخدم في إطار هذه الاتفاقية بأمان في محركات أسطول طيران الإمارات، ومن المقدر أن يخفض من الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 80% مقارنة باستخدام وقود الطائرات التقليدي.

وتشغل طيران الإمارات حالياً رحلات بوقود مستدام من أمستردام ولندن هيثرو وباريس وليون وأوسلو.

وفي العام الماضي، تعاونت الناقلة مع شركة شل أفيشن لدمج وقود الطيران المستدام في أنظمة التزويد بالوقود في مطار دبي للمرة الأولى.

وفي عام 2023، كانت طيران الإمارات أيضاً أول ناقلة جوية في العالم تقوم بتشغيل رحلتين تجريبيتين من دبي على طائرات البوينج 777 والإيرباص ايه380 بوقود الطيران المستدام بنسبة 100% في إحدى محركي الطائرة بالتعاون مع "نيستي" وشركاء آخرين، مما يدعم جهود تسريع اعتماد وقود الطيران المستدام بنسبة 100% لعمليات الطيران التجارية.

وخصصت الناقلة 200 مليون دولار لمشاريع البحث والتطوير التي تركز على الحد من تأثير الوقود الأحفوري في الطيران التجاري.