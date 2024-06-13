مستشار ألمانيا: المساعدات الجديدة التي أقرتها مجموعة السبع لأوكرانيا إشارة واضحة لبوتين

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن المساعدات الجديدة التي أقرتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لأوكرانيا بمليارات الدولارات، تعد "إشارة واضحة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال اجتماع المجموعة في إيطاليا، قال شولتس اليوم الخميس:" لدى الرئيس الروسي خطة واضحة تماما، فهو يريد مواصلة حربه حتى يتخلى الجميع عن دعم أوكرانيا. وهذه الخطة فشلت اليوم".

وأضاف السياسي، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن "هذا التعهد سيُمكّن الأوكرانيين من مواصلة الدفاع عن أنفسهم ضد المعتدين الروس. وهو إشارة واضحة إلى الرئيس الروسي بأنه لا يستطيع الاعتماد على مرور الوقت لحل هذه القضية لصالحه".

ورأى المستشار الألماني أنه لا يمكن لبوتين أن يأمل في الفوز بهذه الحرب بسبب المشاكل المالية لدى داعمي أوكرانيا، مضيفا: "لن يتمكن من ذلك. وبالتالي، فإن هذا بالتأكيد يُعد خطوة تاريخية للغاية."

يذكر أن الدول الصناعية الرائدة اتفقت خلال قمتها المنعقدة في جنوب إيطاليا على حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا، سيتم تمويلها من عوائد الفوائد على الأصول الحكومية الروسية المجمدة.

وبدورها، أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لتقديم ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي (حوالي 46 مليار يورو) للقرض المخطط له، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها لن تكون المانح الوحيد. ولا يزال يتعين تحديد مدى مشاركة ألمانيا في هذه الحزمة.