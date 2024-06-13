محافظ القليوبية يعتمد تنسيق قبول الصف الأول الثانوي العام بمجموع 230 درجة

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 - 2024، حيث تم تحديد مجموع 230 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الإعدادية من مدرسة خاصة أو مدرسة رسمي لغات ويرغبون التقدم لمدارس ثانوية رسمية يتم قبولهم وفق شروط التنسيق ومحل سكنهم، ويستثنى الطالب الحاصل على مجموع 277 درجة فأكثر من التوزيع الجغرافي.

وأكد المحافظ، أن القيادة السياسية والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية خاصة في ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة، مطالباً العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق لتحقيق أعلى النتائج.

كما وجه المحافظ، سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة وضمان سير عملية التنسيق بكل شفافية وعدالة، مشدداً على أهمية تيسير الإجراءات أمام أولياء الأمور والطلاب لضمان تسجيلهم بسهولة وسرعة، مع توفير كافة المعلومات المطلوبة للطلاب وأولياء الأمور حول عملية التنسيق، مؤكداً أهمية مراعاة جودة التعليم والاهتمام بتوزيع الطلاب بشكل متوازن بين المدارس.

من جانبها، أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أن عدد فصول الصف الأول الثانوي المتاحة بالمدارس الرسمية للعام الدراسي الجديد هي 770 فصلا على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أن عدد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 بلغ 89 ألفا و897 طالباً وطالبة.