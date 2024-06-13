تموين بورسعيد يضبط ربع طن لحوم فاسدة في مدينة بورفؤاد

قال محمد أحمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، إنه تم شن حملة تفتيشية بإشراف محمد حلمي وكيل المديرية؛ وذلك لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز الكائنة بدائرة مدينة بورفؤاد؛ للوقوف على مدى التزامها بالقوانين والقرارات التموينية.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من مفتشي الرقابة بإدارة تموين بمدينة بورفؤاد، متمثلة في محمد سعيد مدير إدارة تموين بورفؤاد، وعصام عبد الستار، رئيس الرقابة وياسمين الطوخي مفتش أول، وبالتنسيق مع إدارة الطب البيطري إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، متمثلة فى الدكتور أسامة العزبي رئيس قسم التفتيش على المجازر والدكتور أمجد يسرى مفتش أول لحوم، ولجنة من جهاز حماية المستهلك ومصلحة الدمغة والموازين.

وأشار وكيل وزارة التموين في بورسعيد، إلى أنه أثناء مرور الحملة بدائرة الإدارة تمكنت من ضبط أحد المحال التجارية الخاصة ببيع اللحوم المجمدة؛ لحيازته كميات من اللحوم المستوردة "لحم شرائح" داخل أطباق فوم مغلفة بالاسترتش الأبيض، ولا يوجد عليها أي بيانات تفيد المنشأ والإنتاج، و"لحوم مكعبات"، مستوردة ومعبأة داخل أكياس من البولي إيثلين ولا يوجد عليها أي بيانات تفيد المنشأ والإنتاج، فضلا عن ضبط "فخذة مكتملة" مستوردة داخل إحدى الثلاجات بدون أي بيانات تفيد تاريخ مدة الصلاحية أو المنشأ والإنتاج.

وأضاف أنه طبقاً لما جاء بتقرير الدكتور أسامة العزبى الطبيب المرافق للحملة، أن الكمية المضبوطة يصل وزنها الإجمالي إلى 250 كيلوجرام لحوم مخالفة لأحكام القرار الوزاري 107 لسنة 1994،والقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس لحيازة وعرض للبيع لحوم غير مدون عليها أي بيانات دالة على مصدرها، وتاريخ صلاحيتها إنتاجاً وانتهاءً.