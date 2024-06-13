 محكمة العدل الأوروبية تغرم المجر 200 مليون يورو بسبب سياساتها الخاصة باللجوء - بوابة الشروق
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محكمة العدل الأوروبية تغرم المجر 200 مليون يورو بسبب سياساتها الخاصة باللجوء

لوكسمبورج - د ب ا
نشر في: الخميس 13 يونيو 2024 - 12:16 م | آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2024 - 12:16 م

أصدرت محكمة العدل الأوروبية أمرا بتغريم المجر 200 مليون يورو (216 مليون دولار) بالإضافة إلى مليون يورو يوميا لعدم تطبيقها لأحكام سابقة تقضي بتغيير سياساتها الخاصة باللجوء.

ويأتي الحكم في أعقاب صدور حكم قضائي سابق في ديسمبر 2020 يتعلق بإجراءات منح الحماية الدولية وإعادة مواطني الدول الثالثة.

ووفقا لبيان المحكمة الذي صدر اليوم الخميس فإن الإخفاق في تطبيق هذا الحكم " يمثل خرقا غير مسبوق وخطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي".

وقال القضاة إن " المجر لم تتخذ إجراءات ضرورية للانصياع لحكم عام 2020 فيما يتعلق بالانصياع لإجراءات الحماية الدولية وحق المتقدمين بالحصول على الحماية الدولية للبقاء في المجر انتظارا لصدور قرار نهائي على طعنهم ضد رفض طلبهم وابعاد مواطني الدول الثالثة الذين يقيمون بصورة غير قانونية".

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