العدل الأوروبية تغرم المجر 200 مليون يورو بسبب سياساتها الخاصة باللجوء

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أصدرت محكمة العدل الأوروبية أمرا بتغريم المجر 200 مليون يورو (216 مليون دولار) بالإضافة إلى مليون يورو يوميا لعدم تطبيقها لأحكام سابقة تقضي بتغيير سياساتها الخاصة باللجوء.

ويعد قرار القضاة في لوكسمبورج الأحدث ضمن سلسلة من التوبيخ للمجر، التي غالبا ما تتعرض حكومتها القومية اليمينية للانتقاد من جانب المفوضية الأوروبية بسبب سياستها الصارمة المتعلقة بالهجرة.

وكانت المحكمة قد أعلنت في أحكام سابقة أن هناك أجزاء كبيرة من نظام اللجوء المجري غير قانونية.

ويأتي الحكم في أعقاب صدور حكم قضائي سابق في ديسمبر 2020 يتعلق بإجراءات منح الحماية الدولية وإعادة مواطني الدول الثالثة.

ووفقا لبيان المحكمة الذي صدر اليوم الخميس فإن الإخفاق في تطبيق هذا الحكم " يمثل خرقا غير مسبوق وخطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان أن بودابست " تتهرب عن عمد من تطبيق السياسة الأوروبية المشتركة المتعلقة بالحماية الدولية".

وقال القضاة إن " المجر لم تتخذ إجراءات ضرورية للانصياع لحكم عام 2020 فيما يتعلق بالانصياع لإجراءات الحماية الدولية وحق المتقدمين بالحصول على الحماية الدولية للبقاء في المجر انتظارا لصدور قرار نهائي بشأن طعنهم ضد رفض طلبهم وابعاد مواطني الدول الثالثة الذين يقيمون بصورة غير قانونية".

ويشار إلى أن المجر ليست الدولة الوحيدة التي يتم تغريمها خلال الأعوام الماضية.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أمر بولندا عام 2021 بدفع مليون يورو يوما بسبب إخفاقها في تطبيق أحكام قضائية متعلقة بنظامها القضائي. وتم خفض مبلغ الغرامة للنصف لاحقا.