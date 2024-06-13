إصابة 11 عسكريا إسرائيليا في غزة خلال 24 ساعة

أفادت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإصابة 11 عسكريا إسرائيليا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لهذه البيانات التي اطلعت عليها وكالة "الأناضول" للأنباء، بلغ عدد العسكريين المصابين منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر، 3 آلاف و822 ارتفاعا من 3 آلاف و811، أمس الأربعاء.

وبذلك، يكون 11 عسكريا أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية. ومن بين الإجمالي، أصيب ألف و938 عسكريا منذ بداية التوغل البري بغزة في 27 أكتوبر.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن 26 عسكريا بـ"حالة خطيرة" لا يزالون يتلقون العلاج، إضافة إلى 186 عسكريا بـ"حالة متوسطة"، و29 بـ"حالة طفيفة".

ووفقا للبيانات ذاتها، قتل 650 عسكريا منذ بداية الحرب، بينهم 298 منذ بدء التوغل البري.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.