البحرية البريطانية: حريق في سفينة تجارية إثر هجوم شرق عدن اليمنية

أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، عن اندلاع حريق على متن سفينة تجارية تعرضت لهجوم شرق مدينة عدن اليمنية.

وقالت الهيئة، في بيان: "تلقينا بلاغا عن حادثة على بعد 98 ميلا بحريا شرق مدينة عدن اليمنية"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضحت الهيئة البريطانية أن "سفينة تجارية تعرضت لهجوم بقذيفتين غير محددتين أسفر عن حريق على متن السفينة".

ولم تشر الهيئة إلى هوية السفينة أو الجهة المسئولة عن الحادثة، كما لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الحادثة.

وعادة ما تشير البحرية البريطانية في مثل هذه الحوادث إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تقول جماعة "الحوثي" اليمنية إنها إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية أو داعمة لتل أبيب في حربها على غزة