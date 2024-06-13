سموتريش يطالب بوقف المفاوضات مع حماس ورفع التصعيد في غزة

طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، بضرورة وقف المفاوضات مع حركة حماس وتنفيذ عمليات عسكرية موسعة في قطاع غزة.

وقال سموتريش، في بيان صحفي، نقلته وكالة «سبوتنيك»: «إن حركة حماس مستمرة في تصعيد موقفها، وبالتالي فإنه يجب تنفيذ عمليات عسكرية موسعة في قطاع غزة، سواء على الأرض أو في الهواء أو في البحر».

واتهم السلطة الفلسطينية بتشجيع الإرهاب ودفع أموال لعائلات الإرهابيين والسجناء والأسرى المحررين، مشيرًا إلى أن «بلاده اقتطعت المبالغ نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموالها، وستحولها إلى أسر ضحايا الإرهاب»، بحسب وصفه.

وفي إطار هذا الإجراء، أمر سموتريتش بتحويل 130 مليون شيكل (ما يعادل 35 مليون دولار) من الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إلى من وصفهم بـ«ضحايا الإرهاب» كدفعة أولى.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، أن «سموتريش بقراره الأخير، أتاح تطبيقا لعشرات الأحكام القانونية التي ظلت لسنوات عديدة غير معمول بها»، مبينة أنه سيتم تحويل المبالغ، التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة.