شوارع جنوب سيناء خالية من المواطنين من شدة الحرارة وقت الذروة

خلت شوارع مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، من المواطنين وقت الذروة نتيجة للارتفاع الشديد في درجات الحرارة، كما خلت الشواطئ ومنطقة الكورنيش، والساحات والميادين والحدائق العامة تمامًا من المواطنين.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، إنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتزويد التجمعات البدوية الواقعة في الظهير الصحراوي بسيارات من المياه، والتنسيق مع رؤساء المدن بالاهتمام برع الزراعات التي توجد في الحدائق الوسطى في الشوارع والحدائق، حرصًا على الزراعات والأشجار حتى لا تموت من شدة الحرارة، إضافة إلى رش الطرق بالمياه وري الحدائق.

وأوضح مركز العمليات في بيان اليوم، أنه جرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية ، وتوعية قائدي السيارات على الطرق الدولية بالتأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل، لتفادى آثار ارتفاع درجات الحرارة، وتجنب قيادة السيارة في أوقات الحر القصوى وبفضل الانتظار في الاستراحات حتى انكسار ذروة الحرارة، والتحقق دائمًا من مياه "الردياتير" وتزويدها دائمًا للحفاظ على معدل برودة موتور السيارة، وضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف وكذلك مراجعة حركة التبريد.

وأكد أن مدن المحافظة يسودها طقس شديد الحرارة نهارًا مائل للحرارة ليلًا، وتنشط الرياح بها على فترات متقطعة لتبلغ سرعتها في المناطق الساحلية إلى نحو 30 كيلو متر في الساعة، وحالة الملاحة البحرية بخليجي العقبة والسويس مستقرة، واتجاه الرياح بهما شمالية غربية، وارتفاع الأمواج به يتراوح بين 1,5 إلى 2 متر.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 38 والصغرى 26، وفي مدينة رأس سدر العظمى 42 والصغرى 25، وفي مدينة طابا العظمى 38 والصغرى 27، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 36 والصغرى 17، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة وبلغت العظمى بها 42 والصغرى 30 درجة.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ، ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ونشاط للرياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.