تراجع أسعار المنتجين والواردات في سويسرا خلال مايو الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويسري اليوم الخميس استمرار انخفاض أسعار المنتجين والواردات خلال مايو الماضي.
وانخفضت أسعار المنتجين والواردات بنسبة 8ر1% على أساس سنوي في مايو الماضي.
ويشار إلى أن الأسعار تتراجع منذ مايو 2023. فقد انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3ر1% على أساس سنوي خلال مايو الماضي، كما سجلت أسعار الواردات تراجعا بنسبة 9ر2%.
وتراجعت أسعار المنتجين والواردات على أساس شهري بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 6ر0% خلال أبريل الماضي.
ويعد هذا أول انخفاض يتم تسجيله منذ أربعة أشهر.
ويرجع الانخفاض الشهري بصورة أساسية لانخفاض أسعار المنتجات الدوائية والزيوت المعدنية.