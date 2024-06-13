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تراجع أسعار المنتجين والواردات في سويسرا خلال مايو الماضي

بروكسل - د ب ا
نشر في: الخميس 13 يونيو 2024 - 12:27 م | آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2024 - 12:27 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويسري اليوم الخميس استمرار انخفاض أسعار المنتجين والواردات خلال مايو الماضي.

وانخفضت أسعار المنتجين والواردات بنسبة 8ر1% على أساس سنوي في مايو الماضي.

ويشار إلى أن الأسعار تتراجع منذ مايو 2023. فقد انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3ر1% على أساس سنوي خلال مايو الماضي، كما سجلت أسعار الواردات تراجعا بنسبة 9ر2%.

وتراجعت أسعار المنتجين والواردات على أساس شهري بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 6ر0% خلال أبريل الماضي.

ويعد هذا أول انخفاض يتم تسجيله منذ أربعة أشهر.

ويرجع الانخفاض الشهري بصورة أساسية لانخفاض أسعار المنتجات الدوائية والزيوت المعدنية.

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