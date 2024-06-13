مسئول إسرائيلي: تعديلات حماس على مقترح وقف النار ليست بسيطة

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن مسئول سياسي إسرائيلي قوله إن تعديلات حركة حماس على مقترح وقف النار ليست بسيطة وتجعل المضي في الصفقة مستحيلا.

جاء ذلك خلال تصريحات للمسئول الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال فيها: "تعديلات حماس على الرد ليست بسيطة ومن المستحيل المضي قدمًا بالصفقة".

وكان قيادي بارز في حركة حماس قد قال، اليوم الخميس، إن التعديلات التي طلبت الحركة إجراءها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة "ليست كبيرة".

وأوضح القيادي في حركة حماس، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن مطالب الحركة تشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، موضحا أن مطالب الحركة تتضمن المطالبة بثلاث "مراحل متصلة ومترابطة" من وقف إطلاق النار.

وأشار إلى تحفظ الحركة على استثناء الورقة الإسرائيلية 100 أسير فلسطيني من ذوي الأحكام العالية تقوم هي بتحديدهم.

وأوضح "تحفظت حماس على استثناء الورقة الإسرائيلية لمئة أسير من الأسرى الفلسطينيين، من ذوي الأحكام العالية، تقوم هي بتحديدهم فضلا عن تقييدها المدة الزمنية للإفراج عن ذوي الأحكام العالية بألا تزيد المدة المتبقية من محكوميتهم على 15 عاما".

وقال إن الحركة تطالب بإعادة إعمار غزة، ورفع الحصار بما في ذلك فتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع دون قيود.

وتابع "الخلاصة: ليس هناك تعديلات كبيرة تستوجب، وفقا لرأي قيادة حماس، الاعتراض عليها".