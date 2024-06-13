استطلاع: 61% من سكان غزة فقدوا شخصا على الأقل في الحرب

أظهر استطلاع للرأي، أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أن نحو 80% من سكان قطاع غزة فقدوا قريبا أو أصيب قريب لهم في الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح الاستطلاع، الذي أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم الخميس، أن 61% قالوا إن "فردا أو أكثر من عائلتهم قد استُشهد خلال الحرب الحالية، فيما يقول 65% إن فردا أو أكثر من عائلتهم قد أُصيب خلال هذه الحرب".

ولفت الاستطلاع ، الذي جرى في كل من قطاع غزة والضفة الغربية في الفترة ما بين 26 مايو الماضي ويونيو الجاري، إلى أن "26% فقط من سكان قطاع غزة يستطيعون الوصول إلى مكان يمكنهم فيه الحصول على المساعدة والطعام، بينما يقول 72% إنهم يستطيعون ذلك ولكن بصعوبة أو مخاطرة كبيرة، فيما يقول 2% إنهم لا يستطيعون ذلك".

ووفق الاستطلاع ، يقول 64% من سكان القطاع إن "لديهم ما يكفي من الطعام ليوم أو يومين فقط، فيما يقول 36% إنه لا يوجد لديهم ما يكفي من الطعام ليوم أو يومين".

وبحسب المركز الفلسطيني للبحوث، "بلغ حجم العينة في هذا الاستطلاع 1570 شخصا، منهم 760 شخصا تمت مقابلتهم وجها لوجه في الضفة الغربية (في 76 موقعا سكنيا) و750 شخصا في قطاع غزة (في 75 موقعا)".