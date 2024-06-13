محافظ بني سويف: زراعة 100% من المستهدف بالمرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، والتي تستهدف زيادة المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وخفض نسبة الاحتباس الحراري، وذلك بالتعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية، وتحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه السكرتير العام اللواء حازم عزت، وفي حضور مدير الوحدة الاقتصادية الدكتور علاء سعيد، بشأن سير العمل في المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك تحت إشراف اللجنة المشكلة لهذا الغرض، والتي تتولى استلام الأشجار وخطة توزيعها على المراكز الإدارية والأحياء طبقا للأصناف المحددة "مثمرة وخشبية"، لتسهيل عملية توريد الأشجار وتسليمها.

وأكد محافظ بني سويف أهمية استمرار لجان المتابعة والاستدامة في رعاية الأشجار التي يتم غرسها، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية والحفاظ عليها من التلف والإهدار، مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن الاستمرارية والاستدامة، لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق الهدف المرجو من المبادرة، مشيرًا إلى أهمية تلك المبادرة التي تأتي ضمن عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على البيئة.

وبحسب البيان الذي أعده مدير الوحدة الاقتصادية منسق الاتصال بالمحافظة، حيث قامت المحافظة بزراعة 275 ألف شجرة ما بين مثمر وخشبي خلال المرحلة الأولى والثانية وقد حققت في العام الأول 234% من المستهدف زراعته وهو ما كان أهم معايير فوز المحافظة بجائزة حوافز الأداء الحكومي 2024 وخلال هذا العام وصل ماتم زراعته الى 100% من المستهدف لهذا العام.

وتم تطبيق معاير الاستدامة على المنزرع بالشوارع والطرق الرئاسية بزراعة الأشجار في أماكن مناسبة، والتنسيق مع جهات الولاية بنطاق المحافظة لزراعة جميع محاور الطرق، مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية بنطاق مجالس المدن السبعة، واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية في المدن الرئاسية ، اتخاذ الإجراءات والتدابير بعدم إزالة الأشجار بعد زراعتها أو نقلها لمكان آخر.